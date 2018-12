Les tisseuses préparent Yennayer

Par DDK | Il ya 7 minutes | 10 lecture(s)

L’Association des femmes tisseuses pour la sauvegarde et la promotion du tapis d’Aït Hichem s’activent pour célébrer le nouvel an amazigh, Yennayer. En effet, ces femmes ont concocté un programme varié d’activités qui se tiendront au mausolée du village. «Pour célébrer convenablement Yennayer, nous avons invité les membres de l’APW de Tizi-Ouzou, la chambre des métiers et de l’artisanat, les directions de l’artisanat et du tourisme, des services de l’action sociale de l’éducation, de la culture, du sport et de la jeunesse, de la formation professionnelle… C’est vous dire que nous tenons à organiser une fête à la hauteur de l’événement», a indiqué Mme Lakroute, membre de ladite association. Concernant le programme, après l’accueil des invités, la troupe traditionnelle Idhebalen chauffera la scène en donnant amplement son cachet festif à l’événement. Des volontaires procéderont, ensuite, à coiffer des enfants du village, comme le veut la tradition. La chorale de l’école primaire égayera, par la suite, le public avec des chants locaux, avant qu’une conférence sur le thème de Yennayer ne soit donnée par un spécialiste. Bien sûr, une exposition de tapis, de plats traditionnels et de différents objets d’art sera au menu. Benaïssa Fatiha révélera à ce propos : «Aït Hichem fête Yennayer depuis que le monde est monde. Cette fois, nous tenons à réussir un événement grandiose, j’espère que tous nos invités seront au rendez-vous, notamment l’ensemble de nos villageois et villageoises et même tous les habitants des patelins avoisinants». À signaler qu’une généreuse Waâda sera offerte aux convives le jour «J».

H. T.