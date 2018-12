Jeux, loisirs et échanges…

Par DDK | Il ya 38 minutes | 66 lecture(s)

Outre les activités proposées par la maison de la culture Mouloud Mammeri et le théâtre régional Kateb Yacine, la direction de la jeunesse et des sports s’est, également, mise de la partie pour distraire les enfants durant ces vacances d’hiver.

En ces vacances scolaires d’hiver, le centre de loisirs scientifiques grouille d’enfants venus des localités limitrophes pour se détendre. «Notre objectif est de faire renaître et valoriser les anciens jeux, tels les osselets, les roseaux, les cartes, le bouton, les fils croisés…», dira la présidente de l’association Ikhoulaf N’Djerdjer, Zoulikha Touti. Le conte n’est pas en passe d’être oublié car la présidente de ladite association en est une adepte. Les jeux d’échecs aussi intéressent les plus jeunes. Dans plusieurs endroits de la cour, des groupes d’enfants s’affairaient à des jeux anciens qu’ils découvrent, pour la plupart, pour la première fois. Les plus petits sont balancés par leurs mamans. Le mur d’escalade est permis seulement en présence des animateurs car il constitue un sérieux danger surtout quand les tapis ne sont pas placés. De son côté, le directeur du centre, Abdelkrim Mahiout, installé au mois de mai 2017, dira : «Chez nous c’est une tradition que de prévoir tout un programme d’activités durant les vacances scolaires et nous travaillons en collaboration avec les associations désireuses de s’approcher de nous, telles l’association ALEJ, Ikhoulaf N’Djerdjer et les associations scientifiques de wilaya». Le centre de loisirs scientifiques a ouvert différents ateliers, entre autres, dessin, travaux manuels, petits débrouillards astronomie, électronique, informatique, ateliers des langues (français, anglais), jeux d’échecs, musique, gymnastique, football, mur d’escalade, atelier de conte, troupe folklorique, atelier de macramé, gâteaux traditionnels, couture. Le directeur avance un nombre de 1 100 adhérents pour l’année 2018. Les inscriptions sont toujours ouvertes.

M. A. Tadjer