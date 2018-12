Grande animation à l’auberge de jeunes

Par DDK | Il ya 39 minutes | 71 lecture(s)

Un programme d’activités récréatives devant permettre de meubler le temps des enfants, en vacances actuellement, a été concocté par l’auberge de jeunesse d’Aïn El Hammam qui «ouvre ses portes à tous les élèves des écoles de la daïra», indique la directrice de l’établissement. Cependant, les élèves des écoles éloignées ne se sont pas déplacés faute certainement d’accompagnateurs, disent les animateurs de cette manifestation. Des enseignants de sports des établissements scolaires de la région et des bénévoles se sont associés au personnel de l’auberge de jeunesse pour encadrer plus d’une centaine d’enfants venus accompagnés de leurs parents. Les élèves de toutes les écoles primaires de la commune d’Aïn El Hammam qui en compte quatorze, auxquels se sont joints ceux de l’école d’Aït Hichem, ont été pris en charge durant la première semaine de ce «spécial vacances», avec un «kid athlétique». Un matériel nécessaire au saut, au lancer de poids, à la gymnastique et autres jeux a été installé au CEM Amer Ath Chikh dont le directeur a mis aimablement la cour de son établissement à la disposition des organisateurs, faute de la salle omnisports qui leur aurait été refusée, selon eux. Le reste des activités est programmé pour la semaine prochaine dans la cour et le jardin de l’auberge de jeunesse qui dispose d’un grand espace de jeux. Les enfants y seront conduits par leurs parents comme lors de la première semaine. Cette fois, les enfants et même leurs accompagnateurs ne risquent pas des s’ennuyer, dit-on, «vu la diversité des ateliers qui leur seront proposés». Du dessin, de la peinture, des montages, des découpages et autres travaux manuels permettront à chacun de s’adonner à son loisir favori. Côté animation, un disc-jockey et le clown Farid Amrouche sont au programme pour égayer leurs après-midis. Nul doute que les petits apprécieront ce programme, eux qui, d’habitude, n’ont que la télévision et… les tablettes pour les plus nantis, comme moyen de distraction.

A. O. T.