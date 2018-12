L’agence de nouveau délocalisée

Par DDK | Il ya 39 minutes | 76 lecture(s)

Sans crier gare, les employés de la poste d’Aïn El Hammam ville ont quitté, il y a une quinzaine de jours, la poste d’Ait Sidi Saïd dont ils ont occupé une partie pendant un peu plus d’un mois. Il a, donc, fallu déménager le matériel, une seconde fois, pour revenir sur le boulevard du 1er Novembre où se trouvent les bureaux dont une partie de la toiture s’est affaissée. C’est, dit-on sur place, l’APC qui vient de mettre à la disposition d’Algérie Poste des locaux à l’intérieur du bâtiment qui abrite les services des contributions dont ils partagent le hall d’entrée. Le problème d’espace se pose également en cet endroit, moins large que l’ancienne poste que les clients décriaient pour son exiguïté. Comme pour ses voisins des impôts, la poste ne dispose ne serait-ce que d’un banc à offrir à ses usagers malades ou aux personnes âgées qui viennent pour des retraits de fonds ou autre. Des citoyens attendent leur tour assis sur les marches d’escaliers menant aux bureaux des impôts situés à l’étage supérieur. Deux guichets seulement sont ouverts face au hall d’attente où s’entassent les clients. Une situation loin de satisfaire les employés ni les usagers qui espèrent que la vieille poste sera réparée rapidement pour y retourner. Pourtant, la poste d’Aït Sidi Saïd, située en contrebas du centre-ville, offre plus de commodités en termes d’espace. Elle est très aérée, propre et illuminée. Il ne manquait au public et au personnel que le chauffage qui ne demandait qu’à être réparé. Durant le temps où les employés «sinistrés» y ont activé, le service ne souffrait d’aucune anomalie, malgré qu’elle est un peu éloignée de la ville et par conséquent manquant de sécurité. Notons que les locaux occupés actuellement par la poste appartiennent à la mairie de l’ex-Michelet qui les avait mis, il y a quelques années, à la disposition du CNRC (Centre national du registre de commerce) qui les avait d’abord aménagés, avant de se raviser et de délocaliser ses services vers d’autres villes.

A. O. T.