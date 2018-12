Les ruelles enfin bitumées

Par DDK | Il ya 38 minutes | 79 lecture(s)

Plusieurs ruelles au niveau du village Taourirt Moussa ont été enfin bitumées. Des travaux qui ont été rapidement entrepris vu la dégradation très avancée de certains tronçons routiers. «Un projet qui a été inscrit et exécuté dans le cadre du plan communal de développement», a indiqué le maire. Le projet en question est venu à point nommé, au grand bonheur des citoyens qui s’estiment enfin entendus après moult réclamations sur l’état de dégradation des chemins et ruelles de la bourgade. Les deux artères principales du village sont enfin praticables. Il s’agit du menant de l’entrée du village jusqu’au lieu-dit Timedwalt d’une longueur de 800 m, et 1 200 m du côté bas du village, allant d'Ath Arvi à la sortie du quartier Ath Ali Ouamrane. Les habitants peuvent, désormais, accéder et circuler librement en véhicule dans ces endroits auparavant peu accessibles. «Nous sommes très heureux que les autorités locales aient pris en considération nos doléances soulevées lors des assemblées par les membres du comité du village. Aujourd’hui, nous pouvant accéder facilement à nos quartiers», dira un villageois.

Lyes Mechouek.