Un CFPA et un parc d’attraction projetés

Le secteur de la jeunesse et de l’enfance semblent être l’une des préoccupations majeures des autorités locales au niveau de la commune de Souk El-Ténine, dans la daïra de Maâtkas où pas moins de deux importants projets sont inscrits. En effet, ce sera un centre de formation professionnelle et d’apprentissage et un parc d’attraction pour enfants, pour lesquels la commission de choix de terrain aurait effectué des sorties de prospection et l’on croit savoir que le premier établissement pourrait-être réalisé au lieu dit Laâche Oufalkou, au niveau du village Ighil Boulkadi Bouzoura, alors que le deuxième projet serait implanté au lieu dit Tikhrivine. Voici donc une nouvelle qui réjouira le secteur de la jeunesse et de l’enfance au niveau de la collectivité qui, pour rappel, a dû «sacrifier» son arène principale Fekrane pour l’implantation du nouvel hôpital de 60 lits, inscrit au profit de la daïra de Maâtkas. Le projet d’un autre stade est également en perspective dans cette commune montagnarde qui compte un club sportif amateur de football évoluant en championnat de wilaya.

Idir Lounès