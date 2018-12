Des projets lancés à Aït Yahia Moussa

Par DDK | Il ya 1 heure | 76 lecture(s)

Plusieurs projets structurants ont été lancés par la subdivision agricole couvrant les communes de Tizi-Gheniff, M'Kira et Aït Yahia Moussa, au profit des agriculteurs.

Ces services se sont, tout d'abord, intéressés à l'aménagement, l'entretien et l'ouverture de pistes agricoles. «L'opération d'aménagement et d'entretien avec ouvrages d'art de la piste de Maroko vers la retenue colinéaire est en cours. C'est une opportunité aux agriculteurs d'avoir accès à leurs terres de ce côté-là, d'autant plus que celles-ci sont dans la plaine. Par ailleurs, l'ouverture de trois pistes est lancée à Ath Itchir (Tizi-Gheniff) et à Taka (M'Kira) sur deux kilomètres pour chacune. La plus importante de cinq kilomètres est programmée à Tafoughalt dans la commune d'Aït Yahia Moussa. Celle-ci servira de ceinture», confiera Hakima Aliouane, en sa qualité de subdivisionnaire. Et d’ajouter : «Ces pistes servent d'accès aux champs et aux oliveraies, comme elles sont aussi utilisées lors des feux de forêts qui ravagent des centaines d'arbres par an, notamment durant la saison des grandes chaleurs». Sur un autre registre, Mme Aliouane évoquera le lancement de la plantation d'arbres fruitiers. «Nos arboriculteurs ont l'embarras du choix. Ils peuvent commander des figuiers, des oliviers, des abricotiers, des pruniers et autres variétés. Ils doivent tout d'abord déposer un dossier. Une fois l'accord leur est donné, ils peuvent acquérir les arbres au niveau des pépinières conventionnées avec les services agricoles de la wilaya afin de se faire rembourser», expliquera-t-elle. L'autre opportunité donnée aux oléiculteurs est le greffage de l'oléastre. «Il est réglé à raison de 150 dinars pour chaque greffage», précisera-t-elle. C'est un programme quand même important qui vient d'être lancé bien sûr après les aides accordées pour les céréaliculteurs durant la période de la campagne labours-semailles. À signaler, par ailleurs, que cette région est connue pour ses cultures maraîchères grâce au barrage d'eau et aux retenues colinéaires. «Les services agricoles sont prêts à accompagner tous les agriculteurs afin de garder cette dynamique enclenchée ces dernières années. En plus de cela, nous avons organisé de nombreuses conférences avec les agriculteurs et les aviculteurs durant les mois passés. Il est temps aussi de penser au moyen du compostage avec le grignon et la margine», conclura notre interlocutrice. À signaler qu'en plus de l'agriculture de montagne, la région recèle des terres dans la vallée de Tizi-Gheniff et de Tamdikt (M'Kira).

Amar Ouramdane