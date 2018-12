Aménagement des pistes agricoles

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Les pluies torrentielles qui se sont abattues, ces derniers mois, sur la région d’Aïn El-Hammam ont eu des conséquences désastreuses sur les routes, notamment celles qui mènent vers les champs. Il a fallu avoir recours aux engins des travaux publics de l’APC pour que les paysans puissent se rendre dans leurs oliveraies ou leurs propriétés éloignées. Certains, ne pouvant accéder aux champs en voiture légère, ont été contraints de parcourir des kilomètres à pied. Ce n’est que ces derniers jours que leur chemin est redevenu praticable depuis que la mairie, saisie par les concernés, a dépêché un engin de type «case» pour remédier au problème de ces accès et au nettoyage de la chaussée. «Les pistes qui sont ravinées et creusées dans tous les sens par les eaux pluviales sont devenues impraticables suite aux pluies automnales particulièrement violentes, enregistrées ces derniers mois. Seuls les véhicules de type «tout terrain» ont pu arriver jusqu’aux champs éloignés», indique un vieux paysan. Il faut noter que l’état de ces pistes se dégrade à chaque hiver. Démunies d’ouvrages d’évacuation d’eau de pluies et même de fossés à certains endroits, elles sont endommagées à la première averse au grand dam des agriculteurs pressés d’entamer les travaux des champs dont c’est la période. À plusieurs reprises, les comités de villages ont procédé, eux-mêmes, aux réparations même sommairement. Des gravats ont été acheminés vers les tronçons les plus touchés afin de combler les trous et permettre le passage, même difficile des camionnettes 4x4 et des tracteurs qui déplacent les sacs d’olives vers les pressoirs. Pour les autres, l’incontournable baudet remplace tout autre moyen de locomotion sur les pentes escarpées des régions montagneuses, où il est très difficile de rentrer le soir, chargé après une journée de travail harassant. C’est dire que les travaux d’aménagement des pistes s’avèrent plus que nécessaires si l’on veut développer l’agriculture de montagne.

A. O. T.