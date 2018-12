L’éclairage public mis en service

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Le nouveau réseau d’éclairage public du centre-ville de Tizi-Gheniff a été, enfin, mis en service. En effet, durant des années, les artères de la ville sombraient dans le noir à cause du réseau défectueux et des lampadaires grillés. Suite à cela, un vaste projet a été consacré dans le cadre de l’amélioration urbaine. Ainsi, le nouveau réseau flambant neuf est opérationnel, à la grande satisfaction des habitants. «Tous les supports ont été renouvelés. Ce qui est important de souligner est que nous avons opté pour les lampes LED afin de réduire la consommation et la facture», confiera une source proche de l’APC. Pour le moment, c’est la ligne allant du technicum jusqu’au centre-ville qui a été mise en service. «Nous avons d’autres opérations similaires dans tous les quartiers. Là où il présente des pannes, nous essaierons d’y remédier et là où le réseau n’est pas du tout opérationnel, des opérations nouvelles sont inscrites», ajoutera la même source, en précisant que dans les villages, le réseau est en rénovation constante : «À chaque fois que des pannes nous sont signalées, elles sont immédiatement réparées», poursuivra notre source. Nombreux sont les riverains qui ont apprécié cette importante opération. «Il fut un temps, nous avions vraiment peur pour nos locaux commerciaux. Depuis la rénovation de ce réseau, il n’y a rien à craindre. Nous espérons que les lampadaires ne soient pas saccagés», déclarera un commerçant de l’avenue principale de la ville. En outre, dans le même programme, à savoir l’aménagement urbain, une opération d’installation de bordures et de trottoirs est en cours, notamment du côté de l’arrêt des taxis vers Draâ El-Mizan jusqu’au carrefour vers la route menant aux Issers (Boumerdès). «Ce sont des opérations qui ont vraiment trop tardé. Dès notre installation, nous avons tout de suite lancé les consultations parce que nous avons constaté que l’argent était disponible et que sur le terrain rien n’a été fait», expliquera un adjoint au maire. Les responsables locaux attendent tout d’abord de régler le problème des eaux pluviales pour passer à des opérations de revêtement de certaines ruelles, dont par exemple celles qui mènent vers le siège de la daïra et le CFPA.

A. O.