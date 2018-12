Campagne d’abattage des chiens errants

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Le phénomène des chiens errants a pris, ces derniers temps, des proportions alarmantes dans la ville de Tadmaït. Suite à cela, les autorités locales ont décidé d’organiser, depuis la semaine dernière, une campagne d’abattage de ces canidés sauvages qui menacent la sécurité des citoyens, à l’aide d’appâts empoisonnés. «Dans le cadre du programme de lutte contre les zoonoses et des risques encourus par la prolifération de chiens et de chats errants, une opération d’abattage est lancée, depuis dimanche dernier de 5h du matin jusqu’à 9h, et qui s’achèvera le 1er janvier prochain. Pour cela, nous invitons les propriétaires d’animaux domestiques à les protéger et les garder chez eux jusqu’à la fin de l’opération», lit-on dans un document émanant de l’APC de Tadmaït, dont nous détenons une copie. Selon les témoignages recueillis auprès de certains habitants de la localité, ce phénomène représente un véritable danger public surtout la nuit, où de véritables hordes sauvages et affamées s’attaquent aux piétons notamment dans les quartiers mal éclairés. «La prolifération de ces animaux constitue une véritable menace sur la santé publique. D’ailleurs, les morsures de chiens sont fréquentes avec tout ce que cela suppose comme maladies et surtout des risques de rage auxquels sont exposés les citoyens», dira un habitant du chef-lieu.

Rachid Aissiou