L’auberge de jeunesse affiche complet

En plus des natifs de la région qui reviennent à l’occasion des vacances d’hiver, de nombreux étrangers à Aïn El-Hammam sont également attendus pour la fête du réveillon.

Des familles originaires de différentes wilayas du pays, aussi éloignées qu’Oran, Tlemcen, Annaba ou Constantine, ont émis le vœu de réveillonner à Aïn El-Hammam, à l’occasion de la nouvelle année 2019. Certains ont réservé leurs chambres depuis plus de quinze jours, dit-on. Les quatre-vingt-sept places, dont dispose l’auberge de jeunesse Djurdjura d’Aïn El-Hammam pour héberger ses clients, sont prises depuis plusieurs jours, indique la directrice. «Nous recevons encore, quotidiennement, des appels de personnes qui connaissent les lieux et qui veulent y séjourner. Malheureusement, on ne peut pas satisfaire tout le monde. D’ailleurs, nous serons obligés de trouver une solution pour les familles avec enfants pour loger décemment tout le monde», dira la responsable de l’établissement. Il faut dire que le cadre ensorcelant face aux majestueux monts du Djurdjura attire tous ceux qui ont eu le privilège de l’admirer, de jour comme de nuit. Par beau temps ou par temps de neige, la montagne offre une vue indicible. Un atout pour le tourisme de montagne qui attire de plus en plus de touristes. Les structures d’accueil, en nombre, manquent malheureusement dans la région. Les privés préfèrent investirent dans les superettes et les gargotes, plus rentables peut-être. Un programme «Spécial fin d’année» est proposé à ses hôtes par l’auberge de jeunes, unique endroit où l’on peut trouver le gîte et le couvert. «On n’y accueille que les familles», précise notre interlocutrice, en précisant que les activités s’étaleront sur deux jours. Durant la soirée du réveillon, les clients auront droit à un dîner traditionnel, de l’animation musicale et enfin une collation avec gâteaux, thé, café… Le lendemain, les touristes commenceront l’année 2019 par la visite des villages les plus propres dont regorgent la commune d’Ath Bouyoucef et d’Iferhounène, ainsi que les lieux touristiques de la région. Hormis ces «étrangers», de nombreux autres citoyens investissent la commune. Ainsi, des familles, ou des personnes seules, résidant dans les grandes villes, rouvrent les portes de la maison du village l’espace de quelques jours. Les rues de la ville grouillent de monde ces derniers jours, preuve s’il en est de cet afflux de vacanciers qui ne manquent pas l’occasion de se ressourcer et de reprendre contact avec les leurs. En plus du paysage merveilleux et diversifié que l’on découvre au détour de chaque colline, les touristes trouvent une ambiance conviviale partout où ils se rendent.

