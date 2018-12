Des associations à pied d’œuvre

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

La célébration de Yennayer, qui aura lieu le 12 janvier 2019, ne risque pas de passer inaperçue, encore une fois, dans la région. Le traditionnel couscous et autres mets que l’on prépare dans les foyers pour marquer le premier jour de l’an du calendrier agraire, correspondant cette année à l’an 2969, ne suffisent plus. Les jeunes générations veulent faire de ce jour une fête à la hauteur de l’événement. De plus en plus d’associations culturelles de la région d’Aïn El Hammam se font un point d’honneur pour marquer cette journée par des activités sportives et culturelles, durant plusieurs jours. Pour être à l’heure de ce rendez-vous si important pour les habitants de la région, les jeunes villageois ont déjà commencé à préparer leur programme. À Aïn El Hammam, si les officiels n’ont pas encore affiché leurs intentions, les villageois, eux, ont déjà commencé à placarder leurs programmes sur les murs de la ville et des endroits très fréquentés. Il sera difficile de choisir sa destination vu la diversité et la qualité des activités proposées. Les amateurs de cuisine kabyle auront l’embarras du choix pour goûter leurs mets préférés, lors des dégustations qui auront lieu à la fin du concours du meilleur plat traditionnel, tels taghediwt, thachebwat, avazin, aghroum lehwal… L’inévitable robe kabyle locale, qui revient à chaque événement, sera également présente à l’occasion de Yennayer. La vedette reviendra, cependant, à l’auberge de jeunesse qui égaiera la région pendant trois jours avec un festival de Yennayer qui verra la participation de plusieurs délégations qui viendront de Annaba, Tamanrasset, Batna, Constantine, en plus de deux associations étrangères venues de Tunisie et de Lybie, comme invités d’honneur. Il faut rappeler que le premier jour de l’an amazigh est sacré jour férié depuis l’an dernier, même si le hasard du calendrier (vendredi et samedi) a privé les travailleurs d’une journée de repos.

A. O. T.