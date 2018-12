Intensifs contrôles de l’inspection du commerce

Par DDK | Il ya 1 heure | 124 lecture(s)

Les agents de l'inspection du commerce couvrant les daïras de Draâ El-Mizan, Boghni et Tizi-Gheniff multiplient, ces derniers jours, les opérations de contrôle. En effet, lors de ces descentes, des commerçants et marchands de fruits et légumes ont été sensibilisés en plus de plusieurs produits ont été retirés des étales. «Toute la poudre de marque Amila a été retirée des étals. Nous avons, également, mené des campagnes de sensibilisation au niveau des établissements scolaires dans les daïras de Draâ El-Mizan et Boghni. L'opération se poursuivra également dès la reprise des cours puisque nous sommes en période des vacances scolaires d'hiver», confia Omar Haddadi, en sa qualité de chef d'inspection. Quant aux autres sorties, elles sont axées sur le double affichage des prix de certains produits. «Au sujet des produits concernés, il s'agit de la banane, l'oignon, l'ail, la pomme de terre, la courgette. Pour le double affichage, il n'est pas sanctionné. Par contre, celui des prix est non pas seulement obligatoire, mais il est sévèrement sanctionné», dira-t-il encore. En outre, notre interlocuteur fera savoir que les contrevenants sont sévèrement sanctionnés quand il s'agit des produits périmés. Il citera la quantité de viande blanche saisie et détruite à Boghni. «Lors de nos opérations, nous avons saisi 75 kilos de poulet avarié. Cette quantité a été immédiatement détruite en présence des services concernés. Les vendeurs sont poursuivis en justice. Dernièrement, nous avons aussi détruit une quantité importante de gaufrettes, de fromage et autres produits à Draâ El-Mizan en plus de 455 bouteilles de jus non conforme après analyse, ainsi que 41 kilos de poulet», précisera-t-il. Concernant les opérations de contrôle, elles ont été nombreuses durant l'année. «Au sujet des pratiques commerciales, par exemple, nos agents ont effectué 2 651 contrôles pour lesquels nous avons relevé 327 infractions diverses et nous avons procédé à 69 fermetures ainsi qu’à 42 mises en demeure. Pour ce qui concerne la répression des fraudes, nous avons relevé 389 cas. En tout cas, nous sommes sur le terrain afin de protéger le consommateur et réguler les activités commerciales», soulignera notre interlocuteur. Celui-ci insistera aussi sur les différentes interventions auprès des opérateurs économiques de la région. «Par ailleurs, nous organisons, à chaque fois qu'il est jugé nécessaire, des journées portes-ouvertes afin de sensibiliser les consommateurs sur les produits et auxquels nous donnons des informations sur le comportement à prendre dans leur quotidien», signalera-t-il. À noter seulement que cette inspection manque encore de moyens humaines et matériels. Au total, ce sont trente agents qui sont chargés de cette mission importante dans trois importantes daïras de la wilaya. Les agents souhaitent que le nouveau siège de l’inspection de Boghni soit mis en service le plutôt possible afin de pouvoir exercer leur travail dans les meilleures conditions.

Amar Ouramdane