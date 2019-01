Le manque du foncier mis en cause

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

L’une des plus grandes contraintes qui freinent le développement local de certaines communes rurales est l’absence d’assiettes foncières en mesure d’abriter des projets d’envergure.

Une contrainte qui bloque y compris de «petits» projets d’infrastructures de service de proximité qui font défaut aux populations locales, notamment à Souk El-Tenine. La nature juridique de ce qu’on désigne par terres affectées aux divers secteurs empêche les collectivités locales d’avoir recours à de nombreuses parcelles, «pourtant non ou très peu exploitées par les secteurs auxquels elles ont été initialement attribuées», précise-t-on auprès de la municipalité. À Souk El-Tenine, petite et pauvre commune du versant sud de la wilaya de Tizi-Ouzou, ce problème se fait sentir aussi et peut-être un peu plus que dans d’autres localités, du fait du manque flagrant de poches pour la réalisation d’infrastructures importantes dans divers volets de la vie des citoyens, notamment celles inhérentes à l’encadrement socioculturel et socioéducatif de la frange juvénile qui représente un segment important démographiquement et fragile au vu des multiples fléaux sociaux qui la guette. Ce fait oblige les responsables et élus locaux dans certains cas à sacrifier des projets au détriment des autres, en optant pour ceux qui semblent pour l’heure les plus pressé et le plus indispensable pour les besoins vitaux de la population. C’est le cas pour l’inscription d’un hôpital de 60 lits pour lequel on a dû consentir de sacrifices d’affecter une assiette foncière qui abritait avant le stade communal. Et présentement, toute la daïra se retrouve sans stade de football, au grand désarroi d’un très grand nombre de jeunes férus de ce sport et les exemples de cette situation sont légion où l’adage «déshabiller Paul pour vêtir George» sied à merveille. Dans ce sens et au niveau de cette région, le foncier initialement destiné à l’exploitation agricole représente un pan significatif, «mais affecté irrationnellement à ce secteur». Selon le P/APC, qui a formulé une demande de récupération de ce dernier au profit de l’APC, la nature du sol ne permet pas une exploitation rationnelle pour la vocation agricole, vu le relief accidenté de la plupart des terrains dont un grand nombre n’est même pas exploité. «Notre commune souffre de l’inexistence de beaucoup d’infrastructure comme une maison de jeunes digne de ce nom, d’une salle de sports répondant aux normes, d’un terrain de football, d’un parc de loisirs pour enfants, d’un bureau de poste adéquat… Nous allons lutter pour la réappropriation de ces terrains que nous allons utiliser à bon escient pour le développement de notre commune», dira le P/APC de Souk El-Tenine.

Rabah A.