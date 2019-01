La petite monnaie, un casse-tête chinois

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Le manque des petites pièces de monnaie est devenu un vrai casse-tête chinois pour les citoyens de la localité de Larbaâ Nath Irathen, ce qui complique sérieusement leur quotidien. Décidément, à l’approche des fêtes, le phénomène s’accentue causant d’énormes désagréments à de nombreux commerçants et même aux clients. Une difficulté qui influe sans doute négativement sur le commerce. Et à défaut de disponibilité de cette dernière (la petite monnaie), certains trouvent des combines qui consistent à la stocker afin de contourner cette situation, du moins pour quelques heureux et dans le meilleur des cas pour quelques jours. En effet, à langueur de journée, les commerçants et les clients se voient dans l’obligation de faire de la gymnastique, dans l’espoir de trouver quelques pièces pour pouvoir travailler tranquillement. Bien souvent, de nombreux clients préfèrent abandonner ou carrément annuler leurs commandes, chose qui fâche à coup sûr les commerçants. Même chose également du côté des transporteurs en communs qui font face à ce problème. «À chaque fois, nous sommes obligés de nous rendre dans les multiservices afin de demander quelques petites pièces de 10, 20 ou 50 DA. C’est vraiment infernale», dira un chauffeur de taxi travaillant sur la ligne Larbaâ Nath Irathen - Oued Aissi.

Youcef Ziad.