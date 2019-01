Grande animation en ville

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Avant-hier, la ville d’Aïn El Hammam a connu une ambiance des grands jours à la veille de la nouvelle année 2019. Même si les décorations tapageuses des vitrines, auxquelles nous ont habitués les commerçants ne sont plus de mise, il n’en demeure pas mois que l’ambiance de fête n’a pas dérogé à la règle. Au contraire. La grande rue était, ce matin-là, noire de clients qui avaient assailli les marchands qui s’y étaient installés. De nouveaux étals avaient fait leur apparition proposant des produits inhabituels sur cet axe. Des cacahuètes, des confiseries, des ballons de baudruche et même des jouets étaient présentés à la vue des clients qui faisaient également le plein en fruits et légumes, en prévision de la soirée du réveillon. Les bûches proposées par quelques boulangeries-pâtisseries n’ont pas le temps de prendre place sur les présentoirs. Des jeunes, des moins jeunes et même des vieilles femmes repartaient avec ces boîtes rectangulaires dont on devine le contenu. Certains préfèrent confectionner, chez eux, le gâteau de la soirée qui sera dégusté avec du thé, des jus et autres. «Les ventes de poulet et viandes ont été multipliées depuis quelques jours», dira un boucher dont la vitrine était ornée de plusieurs dindes de différents poids. «J’en ai vendu deux ce matin (ndlr la veille du nouvel an)», ajoutera-t-il comme pour préciser que la dinde du réveillon commence à prendre sa place dans nos habitudes. Au centre-ville, un volailler propose des dindes préparées «prêtes à être cuites». La fête se déroulera dans la plupart des foyers et l’ambiance ressemble beaucoup à celle de l’Aïd et on ne lésinera pas pour gâter les enfants et se faire des cadeaux. On échange déjà les «meilleurs vœux» avec les amis qu’on rencontre sur le chemin. On remarque avec un grand plaisir que les habitants de l’ex-Michelet n’ont pas changé. Ils demeurent toujours ces fêtards qui ne ratent pas l’occasion de se défouler. Bonne année à tous.

A.O. T.