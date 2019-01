Les travaux lancés

Par DDK | Il ya 1 heure | 172 lecture(s)

Les travaux de restauration de la stèle dédiée au commandant Ali Bennour et à l’infirmier Oukil Ramdane, torturés à mort avant d’être exécutés par l’armée coloniale le 21 octobre 1959, sise à l’entrée du village Maâmar, ont été lancés. Cela faisait longtemps que la famille révolutionnaire dénonçait son état lamentable. «Les travaux ont été un peu retardés parce qu’il fallait déraciner l’arbre qui était à l’intérieur. Maintenant, nous voyons que l’opération de restauration est lancée. Nous espérons qu’elle sera achevée d’ici le 60° anniversaire de cette commémoration», nous dira un ancien moudjahid. Selon le président de la kasma des Moudjahidine, c’est un programme qui a été lancé pour rénover les carrés des martyrs et les stèles dédiées à nos valeureux chouhada. «Plusieurs stèles et carrés de martyrs de différentes localités ont été déjà réceptionnés. Il n’y avait plus que la stèle Ali Bennour et Oukil Ramdane qui restait», nous a-t-il déclaré. Par ailleurs, notre interlocuteur nous a fait savoir que l’organisation des moudjahidine poursuit les démarches pour reconstruire la stèle du 1er Novembre 1954 du centre-ville démolie par un camion en 2007. «Depuis ce malheureux accident, nous n’avons cessé de demander sa reconstruction», déplore M. Ali Yabadène. Le président de la Kasma dira également que les baptisations vont se poursuivre et que de nombreux dossiers seront étudiés : «Nous avons un grand nombre d’endroits à baptiser dans les prochaines années. A chaque fête nationale, nous essaierons de donner les noms des martyrs à certains d’entre eux», a-t-il conclu.

Amar Ouramdane