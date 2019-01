Les rongeurs s’attaquent aux récoltes d’olives

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

La cueillette des olives tire à sa fin, à travers la wilaya de Tizi-Ouzou. Le rendement est relativement différent d’une commune à une autre.

à Boudjima, la saison est celle des vaches maigres. Les producteurs sont restés frustrés car la récolte a été très pauvre. Mais au fil des semaines, la déception s’avère plus grande à cause de l’intrusion inattendue d’un ennemi redoutable, le rat. En effet, le phénomène est connu depuis des siècles néanmoins cette année, même les vieux affirment ne jamais avoir vu une attaque aussi forte. Des citoyens de la commune de Boudjima affirment qu’ils ont effectué leur récolte en concurrence avec les meutes de rats qui mangent les graines. Du jamais vu selon beaucoup de témoignages. Des personnes âgées disent connaître ce phénomène mais pas avec une virulence pareille. Cette année, nos interlocuteurs ajoutent : «Les familles ramassent d’un côté et les rats mangent de l’autre». Pour beaucoup, des conditions logiques expliquent ce phénomène. C’est d’abord, dit un propriétaire d’huilerie : « C’est à cause de la récolte avare qui caractérise l’oliveraie locale. Lorsque les olives se trouvent en abondance, ces petits animaux n’ont pas besoin de se battre pour en manger ». D’autres donnent une explication plus proche de la réalité. Ces dernières années, les déchets ménagers qui s’entassent partout ont favorisé la prolifération des rats. Ce qui explique le grand nombre d’attaques contre les graines. En tout état de cause, les citoyens ont récolté en se démenant contre cette concurrence surprise mais c’est l’insatisfaction générale à travers la commune de Boudjima. Même les huileries n’ouvrent pas tous les jours de la semaine. Ils sont loin les temps où le travail se faisait en H24 avec plusieurs équipes qui se relayent. Les quantités qui arrivent dans les huileries sont tellement importantes que les ouvriers ne peuvent pas terminer le travail en huit heures. Enfin, notant que les campagnes lancées par les services de l’agriculture de la wilaya commencent à donner de bons résultats. Les citoyens améliorent d’année en année la qualité de leur huile produite avec des méthodes qui s’approchent de la norme. Comme dans certaines communes à l’instar d’Azazga et Maatkas, les producteurs du côté de Boudjima espèrent porter la qualité aux normes requises pour avoir un label. La procédure permet la commercialisation de l’huile d’olive local sur les circuits nationaux et pourquoi pas internationaux.

Akli. N