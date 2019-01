La tombe des martyrs inconnus rénovée

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Les membres du comité de village Bou Ighzer, à la périphérie du chef-lieu de la commune de Frikat, ont rendu un hommage à neuf martyrs tombés au champ d'honneur dans leur village. «Comme nous étions mobilisés pour l’exécution de plusieurs tâches, telles que l'aménagement de nos sources, le tri sélectif, des opérations embellissement, nous avons pensé à ces Chouhada tombés au champ d’honneur, en 1959», dira Makhlouf Zaïdi, un membre du comité de village. Et d'expliquer: «On raconte que nos parents les ont enterrés dans une fosse communale. Ils étaient inconnus de la région. Juste après l'indépendance, personne n'a cherché à exhumer leurs ossements. Leur tombe est alors toujours restée dans notre cimetière. A chaque fois que nous demandons des informations au sujet de ces martyrs, tout le monde répond que ce sont des Chouhada morts pour l'Algérie. Ils sont enterrés dans leur pays. Ici ou ailleurs, c'est cette terre pour laquelle ils se sont sacrifiés». «En plus de la rénovation de leur tombe, nous avons aussi érigé une petite stèle symbolique à leur mémoire. C'est pour l'histoire et pour les générations futures», précisera notre interlocuteur. D'ailleurs, à chaque célébration des fêtes nationales, une gerbe de fleurs est déposée devant ce repère historique. Néanmoins, il serait encore préférable que l'organisation nationale des Moudjahidine de la wilaya ou le musée du Moudjahid de Tizi-Ouzou lancent un appel à témoins, afin d'identifier ces martyrs et, pourquoi pas, exhumer leurs ossements et les inhumer dans leurs bourgades ou villes natales. Comme ce cas, il nous a été aussi donné de relever un autre dans un village de Draâ El-Mizan, plus précisément au cimetière d'El-Anseur, où sont enterrés cinq martyrs inconnus, tombés au champ d'honneur durant la guerre de libération nationale. Des appels avaient été lancés. Cependant, personne ne s'est manifesté pour donner des informations sur ces combattants. Il est temps, peut-être, que de tels cas soient répertoriés par les services concernés en vue d'identifier ces martyrs qui se sont donné corps et âme pour l'indépendance du pays, pense-t-on.

Amar Ouramdane