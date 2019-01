On prépare déjà Yennayer !

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

Comme de coutume à l’approche de Yennayer, les préparatifs sont intenses au niveau de toute la région de Maâtkas. En plus de la célébration de cet évènement dans chaque foyer, comme le veut la tradition ancrée depuis toujours, les autorités locales, les comités de villages, les associations et la société civile en général se mettent de la partie et concoctent, chacun de son côté, un programme d’activités et de festivités qui s’étalent d’un à plusieurs jours selon les intentions allant d’un acteur à un autre. L’association Yennayer du village Issoubake, dans la commune de Maâtkas a mis au point un programme brassant aussi bien les activités rituelles, culturelles que sportives et cela par l’organisation d’un ensemble d’exhibitions d’arts martiaux, de chorales, de chants ainsi qu’un grand banquet au profit des citoyens du village ainsi que de l’ensemble des invités que l’on projette de convier à l’occasion. De son côté l’association « Iredh » d’Iverkouken, dans la même commune, prévoit l’organisation d’une panoplie d’expositions du patrimoine culturel berbère sous ses multiples facettes, de tournois sportifs ainsi qu’un gala de clôture, le tout couronné par l’inévitable Waada, à laquelle seront conviés les villageois ainsi que les autorités locales. Au niveau de la maison de jeunes « Seddar Slimane » du chef-lieu, les responsables nous annoncent aussi un riche programme en préparation. Ce dernier englobera, là également, expositions, galas, théâtre, poésie et concours de dessin. Dans la commune voisine de Souk El-Tennie, l’association Tighilt nagh, en collaboration avec le comité de village, tient aussi à marquer l’évènement, comme il a toujours été de coutume dans ce village, des concours de dessin et de dictée en Tamazight pour enfants, des chants avec la chorale de jeunes filles et garçons de l’association, d’expositions sur les plantes et les plats traditionnels berbères… L’évènement sera exploité aussi pour l’organisation d’une conférence débat sur un thème inhérent aux origines de Yennayer. A Sidi Ali Moussa, plusieurs associations avec les comités de villages ont aussi prévu de fêter l’évènement avec des activités aussi riches que variées. Au niveau de cette commune, l’APC ne compte ne pas être en reste, puisque elle participera, selon le P/APC, en collaborant et en mettant à la disposition des acteurs de la société civile ses moyens logistiques.

Rabah A.