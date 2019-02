36 millions de DA octroyés

La commune de Yattafen vient d’être dotée d’une autorisation de programme de l’ordre de 36 millions de DA, dans le cadre de l’exercice 2019 des plans communaux de développement (PCD), a-t-on appris d’une source fiable.

«C’est tout de même une dotation assez conséquente pour une commune qui est sans Assemblée populaire communale depuis cinq mois. La commune de Yattafen a consommé 55% des programmes alloués pour les PCD 2018. Et malgré ce handicap, nous sommes tout de même classé 2e au niveau de la daïra de Béni Yenni, qui compte trois communes», dira notre source.

Pour cette année, neuf projets ont été retenus. La séance d’ouverture des plis a eu lieu lundi dernier au niveau du siège de la mairie de Yattafen en présence des différentes entreprises, dont certaines sous évaluent leurs offres, ainsi que les délais d’exécution des travaux, selon un soumissionnaire, avant qu’un autre enchaîne en disant : «Nous espérons que la mairie appliquera la loi, à savoir le bon suivi ainsi que les pénalités de retards pour ceux qui n’auront pas réalisé à temps le ou les projets qui leur sont octroyés légalement bien sûr.»

Un autre entrepreneur expliquera : «Nous ne doutons pas de la sincérité et du travail des services concernés au niveau de la mairie, mais il y a lieu de dire que la sous évaluation des projets pénalise la commune ainsi que nos entreprises.». Signalons que la commune de Yattafen, relevant de la daïra de Béni Yenni, reçoit beaucoup de soumissionnaires. Pour les PCD 2019, plusieurs projets ont été retenus.

Il s’agit, entre autres, de la réalisation des réseaux d’assainissement au niveau du chef-lieu de Souk El-Had, au village Aït Saâda et au village Aït Daoud, l’extension de l’AEP (Adduction en eau potable) au niveau de toute la commune, l’aménagement de la voirie et le drainage des eaux pluviales à Aït Saâda en plus de la réalisation de gabions sur le chemin qui mène vers ce village (Aït Saâda).

De même, Tala n Souk, Aït Moussa, Tazaghart et Aït Daoud ont bénéficié d’un aménagement urbain pour cette année, et la commune entière a été destinataire de la réfection et extension de l’éclairage public.

M Boudinar.