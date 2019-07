40 départs de feu enregistrés en 24 heures

Pas moins de 40 départs de feu ont été enregistrés en 24 heures (les 8 et 9 juillet derniers). Les localités touchées sont Tizi Ouzou, Fréha (Bouhlalou), Mkira (Thakidount), Ait Khellili (Sahel et Tizi Boumanel), Bounouh (Ighzer n’Chvel), Iflissene (Arvi), Aghribs, Makouda (Tala Bouzrou), et Larbaâ Nath Irathen.

Tous les incendies, dont la plupart sont des feux de broussailles, ont été maîtrisés et éteints, indiquent les services de la protection civile. Les opérations d’extinction se sont déroulées dans des conditions difficiles, marquées par des vents forts et une chaleur accablante, indique-t-on encore.

À noter qu’en termes de moyens mis en œuvre, la protection civile a dû mobiliser la colonne mobile. Les services des forêts, les APC et de nombreux de citoyens ont également contribué à la réussite de l’opération.

Enfin, dans son communiqué diffusé, «la protection civile invite les citoyens particulièrement les riverains des massifs forestiers et des champs d’oliviers a éviter toute forme d’incinération, à procéder au nettoiement et à l’enlèvement de tout combustible tout autour des maisons et surtout d’être vigilant pour signaler tout départ de feu».

Amar A.