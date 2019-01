43 millions de dinars pour Boghni

Au titre des plans communaux de développement de l’exercice budgétaire en cours, la commune de Boghni a bénéficié d’une cagnotte financière de 45 millions de dinars. Comparativement à l’année dernière, les crédits alloués pour réaliser des projets de nature à améliorer le cadre de vie des administrés de la municipalité sont en augmentation de plus de 1 milliard de centimes.

Lors de la réunion de l’arbitrage organisée pour évaluer le bilan de la commune concernant la consommation des crédits alloués pour les PCD, la direction de la planification et du suivi budgétaire a mis l’APC de Boghni dans la case des meilleures dans le respect de ses engagements.

De ce fait et en guise de récompense, à l’exemple que toutes les communes de la circonscription administrative, les projets proposés par le président de l’APC en concertation avec le comité technique de daïra ont été accordés par la wilaya. Parmi les projets retenus, on citera, entres autres, le revêtement en béton bitumineux des routes menant vers les quartiers Azougar haut et bas, ainsi qu’un revêtement de même nature au lieu dit Rahmabi vers la RN30 B.

En matière d’aménagement urbain, un effort sera aussi consenti pour achever les travaux de réalisation de trottoirs du côté de la rue Achegane, en plus des aménagements du même type de la rue Kerdoussi. Le reste du programme a été consacré aux villages d’Ath Kouffi et d’Ath Mendes pour répondre à leur besoins, notamment en matière de réhabilitation des routes et d’assainissement.

Les procédures administratives pour le lancement de ces projets sont en cours, d’autant plus qu’un délai de rigueur a été fixé au mois de juin par le wali pour leur maturation et leur concrétisation sur le terrain.

M Haddadi.