74 cas d’intoxications alimentaires enregistrés en deux mois

Au moins deux épisodes d’intoxications alimentaires ont été enregistrés à Tizi Ouzou par la Direction du commerce, durant janvier et février derniers, ayant touché 74 personnes. C’est ce qu’a indiqué, hier, un cadre de la Direction du commerce, qui s’est exprimé à l’occasion de la Journée mondiale des droits du consommateur. «C’est le consommateur durable», tel est le slogan choisi pour la célébration de cette année, à cause de la relation qui existe entre la consommation et la production durable. Dans ce sens, l’objectif principal fixé «est comment réduire l’impact environnemental négatif des systèmes de consommation et de production, tout en améliorant la qualité de vie du consommateur», a précisé le même responsable. Il a également rappelé que durant l’année 2019, la wilaya de Tizi Ouzou a enregistré, au moins, 19 épisodes d’intoxications alimentaires collectives ayant touché 225 personnes. Et de préciser que la majorité de ces intoxications alimentaires ont été enregistrées dans les fêtes familiales. S’agissant de leurs causes principales, elles sont liées directement au non-respect des conditions d’hygiène et à la rupture de la chaîne du froid, a-t-il fait savoir.

Nadia Rahab