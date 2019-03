Ambiance de fête à Taourirt Moussa

Plusieurs personnes aux besoins spécifiques ont été honorées, avant-hier, au village de Taourirt Moussa, dans la commune d’Aït Mahmoud. Des activités ont été ainsi organisées en leur honneur par l’association des parents d’élèves de l’école Matoub M’barek dans l’enceinte même de cet établissement.

L’occasion était propice pour les handicapées d’exposer leurs problèmes et difficultés quotidiennes en vue d’un accompagnement et d’une prise en charge efficients par les autorités concernées. Outre les manques relevés, le moment fut convivial durant cette journée de jeudi lors de laquelle les invités ont assisté à une animation festive et artistique particulière.

A l’issue de la cérémonie, vingt personnes aux besoins spécifiques ont été destinataires d’aides financières et matérielles, collectées à cet effet par des volontaires. Pour les personnes conviées n’ayant pas pu faire le déplacement, des enseignants et des élèves se sont déplacés chez elles à bord d’une caravane et leur ont remis des cadeaux, à la grande joie des intéressés et des membres de leurs familles, qui n’ont pas manqué d’exprimer leur reconnaissance, se félicitant de l’«esprit de solidité encore palpable au village». Au niveau de l’école, la cérémonie a été clôturée par une collation suivie d’une animation musicale.

Lyes Mechouek