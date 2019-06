Aménagement du chemin menant vers le boulevard du 1er Novembre

Le chemin permettant aux citoyens de rejoindre le boulevard du 1er Novembre du centre d’Aïn El Hammam, à partir de la mairie, situé sur la rue Colonel Amirouche, vient d’être aménagé et ouvert aux citoyens.

Bien que le grillage en interdisant l’accès ait été démantelé, depuis plusieurs mois, une partie de ce chemin est restée accidentée et pleine de gravats. Une situation à laquelle on vient de remédier depuis quelques jours, puisqu’il vient d’être revêtu de béton, facilitant la circulation des personnes qui n’auront plus à patauger dans la boue ou voir se soulever des nuages de poussière devant eux, selon les saisons, en se rendant au commissariat, à la poste et aux organismes financiers.

Le revêtement en béton, bien que sommaire de ce chemin, menant quelques mètres plus loin à des marches d’escalier, est relevé avec satisfaction par les usagers qui évitent d’effectuer un long détour pour se rendre aux services et aux magasins situés sur l’une ou l’autre des deux ruelles.

Rappelons que ce chemin a été aménagé parallèlement à l’ouverture du siège de l’APC actuel pour éviter aux citoyens, venant de la rue de la Poste, de parcourir plusieurs centaines de mètres pour se rendre à la mairie dont l’entrée se trouve en contrebas.

A. O. T.