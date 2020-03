Aourir change de look

Une sorte de compétition est engagée à distance, ces derniers temps, entre les villages de la région, au grand bonheur des citoyens de la commune qui voient leur cadre de vie s’améliorer de plus en plus. Hormis quelques rares bourgades, la plupart des hameaux vivent dans un cadre propre et agréable. Le meilleur exemple vient du village Aourir, où la population s’investit quotidiennement pour l’amélioration de l’état de son village. «Doucement mais sûrement» semble être le leitmotiv des jeunes, dont les activités ont donné à leur village une image qui ferait pâlir d’envie n’importe quelle contrée.

Sous la houlette de l’association locale à caractère environnemental, les jeunes ne cessent de multiplier les activités d’intérêt général. A vrai dire, ces jeunes ne se limitent pas à nettoyer les ruelles, qui sont d’ailleurs devenues agréables à arpenter, mais des tableaux, des bacs à fleurs et autres objets de décoration divers ont fait leur apparition, au détour de chaque ruelle. Le foyer des jeunes, qui n’a jamais cessé de fonctionner depuis son ouverture, est devenu un lieu de détente et de rencontres, où la frange juvénile y planifie toutes les actions tracées dans un programme ambitieux, nécessitant parfois des moyens que la communauté ne peut, malheureusement, pas fournir.

Cependant, cette insuffisance de fonds est palliée par des volontariats périodiques, lesquels économisent à la communauté, le coût de la main d’œuvre. A cet effet, de nombreuses réalisations, telles une fontaine et une bibliothèque, ont pu voir le jour, au fil des mois. Il faut surtout noter l’aménagement d’une salle de soins pour remédier au vide prévalant dans cette partie Ouest de la commune, en matière de structures de santé, et dont les habitants se plaignent. Une salle dont l’ouverture ne tarderait pas à avoir lieu. Ainsi, grâce à la volonté de tous, l’amélioration du cadre de vie des citoyens n’est pas un vain mot. Et aujourd’hui, le résultat est là. Tous ceux qui visitent Aourir en reviennent subjugués par le travail effectué par ces jeunes, avec des moyens dérisoires.

A. O. T.