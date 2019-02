Ath Ali et Ath Boumaâza sous la neige

La neige qui est tombée en grande quantité sur les hauteurs du chef-lieu communal, depuis la nuit de samedi, et qui s’est poursuivie durant la journée de dimanche a créé quelques petits désagréments aux habitants de cette zone montagneuse à près de 1100 mètres d’altitude.

En effet, si la population est chanceuse (chauffage) vu l’arrivée du gaz naturel dans cette localité depuis près de trois ans, tout de même, le réseau routier secondaire et notamment le chemin communal menant au chef-lieu communal est impraticable à cause d’une couche de plus de dix centimètres de poudreuse qui le couvre suivie du verglas durant la nuit de dimanche à lundi.

D’ailleurs, les lycéens et les collégiens sont confinés chez eux car le transport scolaire est suspendu dans cette localité pour dangerosité de la route. «Durant la journée de dimanche, nous avons fait appel à des privés qui ont dépêché leur matériel sur place. La route a été rouverte à la circulation mais après l’arrivée d’un autre épisode neigeux en fin de journée, la route a été bloquée.

Hier matin, nous nous sommes encore déplacés sur les lieux afin de dégager la neige de peur que la couche n’atteigne une grosse épaisseur comme celle de mi-janvier. En tout cas, nous resterons sur les lieux le temps qu’il faudra parce que c’est la localité qui est toujours touchée par la neige», répondra Mohamed Moussaoui, en sa qualité de maire.

Interrogé si les habitants résidant dans les hameaux étaient bloqués, il nous dira que la situation est compliquée. «Les engins ne peuvent pas emprunter les pistes menant aux maisons isolées. Tout de même, les citoyens se mobilisent avec leurs propres moyens pour dégager les accès. Fort heureusement, tous nos villages sont alimentés en gaz naturel. Cette commodité est arrivée partout.

Du côté de la population, une certaine crainte est visible mais aussi il y a une satisfaction. «Certes, on a peur que la poudreuse atteigne une épaisseur de plus d’un mètre comme en 2005 et en 2012, mais, puisque nous avons le gaz naturel, c’est déjà un soulagement. Pour les provisions alimentaires, On fait un petit stock, en attendant des jours meilleurs. Les montagnards connaissent ce mode de vie.

Tout de même, nous sommes bloqués dans nos villages. Nos déplacements sont limités et ils ne le sont qu’en cas d’urgence. En tout cas, la neige augure une belle saison parce que ce don de Dieu est indispensable pour nos champs, nos sources et nos cultures», dira un habitant d’Ath Boumaâza connu pour ses belles cerises et ses belles figues fraîches.

Les autorités locales souhaitent une accalmie dans les prochaines heures afin de désenclaver entièrement ces deux villages enneigés depuis déjà deux jours.

A. O.