Ath Mendes célèbre l’enfant

Le mouvement associatif à Ath Mendes a organisé, le week-end dernier, en collaboration avec le comité de village de la localité, la célébration de la Journée internationale de l’enfant sous le thème : « L’accompagnement de l’enfant pour une meilleure socialisation » En effet, les organisateurs ont programmé les activités à l’école primaire du village. Un riche programme a été concocté pour la circonstance.

Durant la première soirée, une conférence-débat portant sur l’accompagnement de l’enfant pour une meilleure socialisation à été présentée par Dr Belkhir Rachid Lheni, un psychologue spécialisé en psychologie de l’enfance. «Pour l’événement, c’est tout d’abord la célébration de la Journée mondiale de l’enfance. Notre objectif c’est de transmettre à la nouvelle génération l’héritage culturel de nos ancêtres.

Aussi, l’événement c’est une excellente occasion pour accueillir les familles du village et des autres localités, et toucher le maximum de catégories sociales pour les sensibiliser sur le rôle de l’enfant dans la communauté», dira un des organisateurs. À noter que durant cette soirée, une troupe d’Idhbalen, la troupe de danse du village et un gala artistique animé par des chanteurs de la région notamment Hocine Amndes, Abdenour Lazirou, Elghani Khaldi, Si Omar et la chanteuse Celyouna ont égayé l’assistance composée d’enfants et de leurs parents.

Comme il y a eu également au programme : un magicien et l’humoriste Massi Lowhama qui ont donné beaucoup de joie aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Par ailleurs les organisateurs ont également organisé la circoncision de pas moins de 27 enfants de la région à l’hôpital de Boghni.

Rachid Aissiou