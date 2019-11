Avis aux bienfaiteurs !

Dans sa deuxième édition et dans le cadre de ces activités annuelles tracées dans le plan d’action de l’année 2019, l’association socio-humanitaire «Djek El Khir» de la wilaya de Tizi Ouzou a mis à la disposition des personnes désirant faire des dons en matière de vêtements d’hiver un collecteur de vêtements. Fait qui n’est pas nouveau dans la région vu que les membres de Djek El Khir ont lancé cette initiative depuis une année déjà.

« Nous lançons un appel à toute âme charitable voulant contribuer à aider des familles nécessiteuses durant cette saison hivernale de bien vouloir se rapprocher du siège de l’association Djek El Khir sis à proximité de la clinique Slimana, où se situe notre bureau et où nous avons installé le collecteur pour une période bien déterminée. Ce collecteur changera d’endroits ou de quartiers pour permettre de toucher plusieurs bienfaiteurs », fera savoir Wafik Imarazene, président de l’association, qui notera au passage que l’opération a eu un large écho l’année passée où «nous avons reçu tous types de vêtements et même des couvertures, qui sont ensuite triés et distribués aux personnes dont le besoin».

Les membres de l’association ont ouvert une permanence de dimanche à jeudi pour permettre aux personnes nécessiteuses de s’inscrire et aussi avoir une idée sur le nombre de personnes, leurs tranches d’âge et ce afin de faciliter la distribution. Le programme de Djek El Khir ne s’arrête par là. Chaque nuit, depuis les changements climatiques, les membres de l’association sont sur le terrain pour distribuer des repas chauds et donner des couvertures aux SDF. « Nous sommes déterminés à aller de l’avant car les activités caritatives renforcent les liens et nous offrent l’occasion de montrer que la solidarité n’est pas un vain mot en Algérie et particulièrement dans la société kabyle », dira un jeune adhérent.

Lyes Mechouek