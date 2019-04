Brèves de Maâtkas

Irritantes coupures d’électricité

Le réseau électrique fait encore des siennes au niveau du chef-lieu municipal et dans des villages de la commune de Maâtkas. D’incessantes coupures, plus au moins longues, ont été enregistrées ces derniers jours. Même si elles sont moins fréquentes que jadis et même si, faut-il le reconnaître, il y a une amélioration sensible en matière d’alimentation en énergie électrique, ces interruptions causent des désagréments multiples aux usagers, notamment les commerçants. Le pire, c’est que certaines coupures, ayant duré toute une journée, n’ont pas été précédées par des avis à l’intention de la population locale.

Le chemin de Zerouda impraticable

Le tronçon du chemin de wilaya traversant la commune de Tirmitine et le village de Zerrouda est dans un état de délabrement très avancé. Pire encore, il constitue un danger certain pour les automobilistes. En plus de son étroitesse, il ne représente plus à présent qu’une suite interminable de nids-de-poule et de crevasses qui obligent les usagers à slalomer, tout en s’exposant, notamment au niveau de ses innombrables virages, au risques de collisions et chutes en contrebas de la chassée. Les replâtrages apportés çà et là par les autorités locales n’ont pas tenu longtemps avec les intempéries ayant dégradé à nouveau cette route, du fait de l’insuffisance de caniveaux pour le drainage des eaux pluviales. Une situation aggravée, par ailleurs, par l’incivisme de certains citoyens, dont les constructions, qui empiètent sur la chaussée, rétrécissent cette dernière par endroits, augmentant ainsi le risque d’accidents.

Campagne de dépistage des cancers

En collaboration avec le comité du village, l’association Thighilt Nagh de Tighilt Mahmoud, dans la commune de Souk El-Tenine, a organisé une opération de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus. Celle-ci a été menée de concert avec l’association El-fedjr, qui a mobilisé une équipe de praticiens de Tizi-Ouzou. Ce sont ainsi deux cents femmes du village qui ont bénéficié de ces dépistages bénévoles, au niveau de l’école Miloudi Mohamed. Pour rappel, quelques jours auparavant, ces femmes rurales ont profité d’une sortie à Tikjda, à l’initiative de la même association.

R. A.