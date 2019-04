Brèves de Tirmitine

Grand volontariat à Azemmour Oumeriem

Continuant sur la lancée des efforts qui les a propulsés au sommet du podium lors de la sixième édition du concours du village le plus propre, organisé par l’APW de Tizi-Ouzou, les citoyens du village Zemmour Oumeriem, de la commune de Tirmitine, continuent de persévérer dans le sens d’une meilleure organisation de leur vie communautaire et d’une plus efficace prise en charge de leurs besoins quotidiens et environnementaux. En effet, bien menés par l’association du comité de village qu’ils ont dénommée Tadukli, ces derniers ont procédé ce week-end à un grand volontariat à travers lequel ils ont mené plusieurs opérations de dallage des ruelles et chemins du village, ceci à côté de la plantation d’un grand nombre d’arbustes et pose de fleurs ainsi que de la décoration des murs des habitations et des diverses placettes du village.

Dépistage et consultations gratuites

Une opération de dépistage par rapport à quelques maladies chroniques, comme le diabète, l’hypertension artérielle, les cancers de sein et du col de l’utérus, a été organisée le week-end passé par l’association Azemmour Bouaddache, du village Laksar, chef lieu de la commune de Tirmitine, en collaboration avec l’association algérienne pour le patrimoine, l’environnement et le développement humain où activent, à titre bénévole, infirmiers, médecins, chirurgiens…etc. Par ailleurs et lors de la même opération dont ont bénéficié plus de 150 citoyens, des consultations et orientations dans diverses spécialités, telles que la gynécologie, la pédiatrie, la psychologie, la dermatologie…etc. ont été assurées par la même équipe médicale.

Prise en charge des handicapés

Bientôt, selon le président de l’association des parents des handicapés de la wilaya de Tizi-Ouzou, la prise en charge en matière de scolarisation des enfants trisomiques, autistes et attardés mentaux se fera au niveau même de la localité. En effet, selon la même source, un espace sera bientôt dégagé à cet effet au niveau de l’école primaire Senaoui Ali, sise tout près du lieu dit Vava Ouali. «Ces enfants, qui par le passé se rendaient au centre spécialisé de Boukhalfa, seront pris en charge provisoirement à Maatkas dans la structure que nous allons inaugurer à cet effet à Tighilt Mahmoud et ce, en attendant la dotation de celle de Tirmitine des moyens nécessaires. Notons que cette dotation ne saurait tarder longtemps, car nous avons déjà eu l’aval de la directrice de l’école et du comité de village», dira Hamid Babou, le responsable sus cité.

Rabah A