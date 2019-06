Campagne de nettoyage

Des habitants de la cité EPLF 200 logements de Tadmaït, à 18 km à l’Ouest du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, ont organisé, un volontariat de nettoyage au niveau de leur quartier.

Ainsi, plusieurs résidents dudit quartier ont pris part à cette opération. En effet, depuis le début de la semaine dernière, les représentants de la localité ont affiché des appels à travers tous le quartier, et ce afin de sensibiliser les citoyens de la localité quant à l’importance de cette action visant à instaurer un espace sain et à protéger notre milieu.

Dans cet appel lancé aux résidents, on pouvait lire : «Nous invitons l’ensemble des locataires de la cité EPLF 200 logts à participer massivement à cette initiative entrant dans le cadre de la préservation de l’environnement. Ce volontariat se déroulera le 12, 13 et le 14 juin 2019». Les participants à ce volontariat ont commencé le travail le mercredi dernier, en procédant, en premier lieu, à l’éradication des herbes sauvages à l’aide de pelles et de pioches ainsi que d’autres outils de travail.

«Nous avons entamé les travaux par l’éradication des herbes sauvages et ainsi que les décharges sauvages dans notre cité. Aussi, l’objectif de cette belle action est essentiellement pour sensibiliser les gens sur l’importance de la protection de l’environnement et la santé publique. Je remercie tous ceux qui ont aidé à la réussite de cette initiative», dira Hamid, l’un des habitants du quartier.

Les participants à cette action de salubrité publique indiquent qu’ils veulent donner un visage plus accueillant à la leur cité en la débarrassant des immondices qui se sont amoncelées dans plusieurs endroits. «Nous avons enlevé toutes les saletés qui se trouvaient dans les ruelles et les trottoirs de notre quartier», dira un autre participant à cette initiative. À noter que cette opération de volontariat visant le nettoiement de la cité EPLF 200 logements a été lancée mercredi dernier et a pris fin vendredi passé, a-ton appris sur place.

À signaler que des pères de familles, des étudiants, des lycéens et écoliers ont participé à cette opération de nettoyage. Des quantités énormes d’herbes et de déchets ont été ramassées durant les trois journées de ce volontariat, a-ton constaté sur place.

Rachid Aissiou