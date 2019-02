Caravane médicale à Tala Bouzrou

Le village Tala Bouzrou, dans la commune de Makouda, a vécu avant-hier au rythme de la santé pour tous. Les jeunes du mouvement associatif local, en partenariat avec les représentants du secteur de la santé et le Croissant rouge algérien, ont organisé, avant-hier, une caravane médicale au profit des villageois.

En effet, des consultations gratuites ont été effectuées par des médecins volontaires dans diverses spécialités, telles la diabétologie, le dépistage du cancer du sein… Beaucoup de citoyens ont trouvé dans cette caravane une occasion de s’extraire des griffes des médecins privés qui exercent des prix exorbitants.

Ainsi, dès les premières heures de la matinée, les tentes du Croissant rouge algérien (CRA) ont été prises d’assaut par les citoyens venus se faire ausculter. Des enfants, des femmes, des vieux et des vieilles ont voulu mettre à profit cette louable initiative afin de consulter et surtout de prévenir des maladies avant qu’elles ne soient dans un état avancé et critique. Il faut dire que le village Tala Bouzrou vit un drame continu depuis le début des années 80.

Un mal que les villageois vivent dans le silence et loin de l’intérêt des pouvoirs publics. En effet, le village a perdu des dizaines de ses jeunes à la fleur d’âge à cause de la silicose, une maladie pulmonaire provoquée par l’inhalation de particules de poussières de silice. À Tala Bouzrou, on l’appelle la maladie de la misère car elle emporte des jeunes chômeurs qui recourent au métier de tailleurs de pierre pour vivre. Jusqu’à présent et malgré les actions de sensibilisation menées sur le terrain, la silicose tue encore car ce métier qui fait vivre plusieurs familles est toujours exercé.

Akli N.