«Ce n’est pas de notre ressort»

Le chemin de wilaya n°1 (CW1), reliant la localité d’Aït Oumalou à Taboukirt et à Larbaâ Nath Irathen, est dans un état délabré. Les usagés n’hésitent pas à crier leur désarroi et souffrances suite à cet état de fait. En effet, ce chemin n’a bénéficié d’aucun revêtement ou même d’un rafistolage, pourtant il connait une grande affluence surtout de poids lourd.

Les citoyens, faut-il le souligner, ont déjà lancé un appel aux autorités concernées pour sa prise en charge dans le plus bref délai, mais jusqu’à présent rien n’a été fait. Dans ce sens, le P/APC de la localité, Sofiane Mokhtari, affirme: «Le CW1 est dans un piteux état et les derniers travaux connus sur ce chemin, notamment du gaz naturel, l’ont sérieusement endommagé.

Et bien que cela ne soit pas de notre ressort, nous avons essayé de prendre en charge certains endroits de cette artère, mais cela ne suffit pas. Ainsi, nous avons lancé un appel aux autorités afin d’intervenir et remédier à cette situation, dans les plus brefs délais». Un taxieur travaillant sur cet axe a dit: «Il n’échappe à personne que le CW1 est dans un état lamentable et cela perdure depuis des années. Ce qui nous désole c’est que ce chemin très fréquenté ne connait pas de revêtements ou de travaux de curages.

Et au point où sont les choses, le chemin ne peut résister à un autre hiver. D’ailleurs, à plusieurs endroits le chemin connait des affaissements et l’APC, seule, ne peut pas prendre en charge les travaux nécessaires pour sa remise en état. Si rien n’est fait de si tôt, nous envisageons d’organiser une grève. Espérons que les autorités locales prendront en charge notre revendication».

Youcef Ziad