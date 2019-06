C’était la fête à l’INTHT de Tizi-Ouzou

Une cérémonie pour récompenser 90 élèves de l’école primaire Saïd Ameur 1 de Draâ Ben Khedda a été organisée, avant-hier, à l’amphithéâtre de l’INTHT de Tizi-Ouzou.

Une grande animation a caractérisé cette célébration, qui s’est déroulée le samedi 22 juin à 14h, mais aussi une grande émotion. Selon la trésorière de l’association El Fardja, Djamila Kerdja : «C’est une cérémonie éducative pour récompenser les efforts des élèves, en présence de leurs parents, les enseignants et la directrice de l’école. Nous avons préparé des activités à l’intention des élèves et des parents.»

L’Association a eu aussi la louable initiative de rendre hommage à Rezki Meghrici, ex-joueur de la JSK, Hocine Azar, chanteur, et à l’ex-directeur de l’école primaire Boufatis de Draâ Ben Khedda, Tarek Ahmed, à titre posthume. Et de poursuivre quant au programme : «Nous avons prévu, en plus de cet hommage et de la récompense des lauréats, plusieurs activités culturelles et éducatives, à savoir : des chants, des contes, des jeux éducatifs, entre autres. Nous remercions vivement la directrice de l’ITHT, Mme Hassas, qui a mis à notre disposition les moyens qu’il faut».

Le président de l’Association, Kamel Ighil Mellah, rappelle que le concours éducatif a été remporté par l’école Boucena de la même commune, qui sera récompensée aujourd’hui. La troupe théâtrale d’«El Farja» a également été envoyée à Azeffoun pour participer à une opération de nettoyage de la plage de cette ville balnéaire. C’est dire que les activités de l’Association ne se limitent pas uniquement à Draâ Ben Khedda.

A son actif, de très nombreuses activités touchant la majorité des daïras de la wilaya de Tizi-Ouzou, qui reconnaissent les efforts fournis par ses responsables, son président, son staff et ses nombreux adhérents.

M A Tadjer