Circoncision collective à Draâ Ben Khedda

Comme chaque année, «le Comité local du CRA se prépare, par tradition et par devoir, à la circoncision des enfants issus de familles nécessiteuses». Il est prévu, pour le moment, 25 enfants à circoncire. La cérémonie se déroulera à la salle des fêtes Rezzouk-Ali à la veille du 27e jour de Ramadhan. Pour le président du CRA, «les tenues des enfants sont d’ores et déjà prêtes grâce, notamment, à nos donateurs que nous ne cesserons de remercier !» En marge de cette cérémonie, le Comité local du CRA envisage de programmer des sorties, au niveau du Centre des enfants de Boukhalfa, à l’hôpital de cardiologie et au Centre anti-cancer de Draâ Ben Khedda, le premier et le deuxième jour de l’Aïd, pour rendre le sourire à ces enfants malades et leur procurer un peu de joie !

M. A. T.