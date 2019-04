Cours de soutien gratuits à Icherkiyen

L’association exclusivement féminine Tissedwa du village Icherkiyen, dans la commune de Maâtkas, a lancé des cours de soutien au profit des élèves des trois cycles scolaires de tout le voisinage. La tâche est dévouée aux enseignantes et étudiantes que compte l’association et qui sont nombreuses. «Nous assurons des cours de soutien aux élèves des classes d’examens pour le moyen et le secondaire, alors que nous faisons la même chose pour tous les enfants du village et des environs inscrits au cycle primaire», nous apprendra l’une des responsables de cette association.

R. A