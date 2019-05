Cours de soutien scolaire à Taourirt Moussa

Afin de bien préparer les épreuves finales des trois siècles primaires, moyens et secondaires et dans le but de contribuer à la réussite des candidats, les membres de l’association culturelle Tagrawla dans le village Taourirt Moussa, dans la commune d’Ait Mahmoud, ont entamé depuis plus d’une dizaine de jours des révisions dans les matières essentielles au profit des élèves de leur bourgade, avec la présence d’enseignants dans chaque matière.

Le siège de l’association est à leur disposition chaque vendredi et samedi jusqu’au dernier jour d’examen. Cela permettra le contact entre eux et surtout l’échange du savoir, connaissant surtout que chaque élève est fort dans quelques matières et faible dans d’autres. L’initiative a créé un esprit de concurrence positive surtout pour les moins bons durant l’année scolaire. «Nous sommes ici pour nos enfants, il faut savoir que nous sommes passés par ce stade et à notre époque, il n’y avait personne pour nous aider ou nous orienter, donc nous avons décidé d’aider chaque génération dans le but de voir notre région donner un maximum de cadres», dira Amazigh Medani, officier dans une compagnie maritime et qui est venu spécialement apporter ses compétences aux enfants de son village.

L’action a connu l’adhésion de presque tous les élèves du village et des villages voisins qui ont apprécié cette louable initiative. «Un grand merci à nos enseignants et membres de l’association pour l’intérêt qu’ils portent pour nous. Chaque week-end, ils sont là pour nous aider, orienter et surtout nous permettre un peu d’annihiler le stress des échéances qui nous attendent», dira Djaffar Azou, élève de terminale.

Lyes Mechouek