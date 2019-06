Danger sur la route d’Avarane !

Un imminent danger guette les automobilistes usagers de la route menant de la Casse-auto au village Avarane.

En effet, des troncs d’arbres, des eucalyptus, ainsi que des tas de roseaux jonchent un pan très important, quelque trois quart, de la chaussée sans que personne ne semble s’en soucier.

Ces derniers ont été probablement arrachés par les fortes rafales de vent et charriés par les eaux des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région il y a plusieurs jours. Cela représente un réel péril pour les usagers de la route, notamment au niveau d’un long virage, en contrebas de Thaachachth, où d’éventuelles collisions peuvent facilement se produire, particulièrement la nuit. Pourtant, un simple passage d’un engin de la commune ou de la DTP peut régler ce problème en un tour de main.

Signalisation déroutante à «La casse»

Décidément ce lieu-dit «La casse» ou «Thiplakine» ne cessera jamais d’être un «casse-tête» pour les automobilistes. Cet endroit qui reçoit un important flux de véhicules, venant des diverses localités du sud de Tizi-Ouzou et en plus d’être le théâtre de longs et interminables embouteillages par moments, est sujet actuellement à une signalisation hasardeuse et qui changent continuellement.

Ce qui non seulement déroutent les usagers, mais aussi constitue une source potentielle d’accidents. Cela est dû aux travaux de la pénétrante à l’autoroute Est Ouest qui n’en finissent pas et qui, par la mauvaise organisation, mettent en péril la vie des citoyens. «Aujourd’hui, j’ai failli faire un accident pour cause de cette signalisation déroutante. Hier ce panneau était dans le sens inverse et comme moi j’ai cru que cette voie mène toujours vers Draa Ben khedda, j’ai foncé dans ce sens. A ma surprise, elle a changé car aujourd’hui elle mène vers Tizi-Ouzou.

A ma grande chance, aucun véhicule n’est venu à l’opposé, sinon j’aurais pu entrer en collision avec lui. Je crois que la meilleure des solutions serait d’installer un barrage fixe à cet endroit en attendant la fin de ces travaux», a dit un usager de Maatkas, rencontré ce dimanche matin à ce niveau.

Rabah Achour