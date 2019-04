Des ateliers ouverts à Issoubaken

Plusieurs ateliers dédiés exclusivement aux femmes du village Issoubaken, dans la commune de Maâtkas, seront ouverts prochainement. Les ateliers en question permettront aux femmes de ce village d’exercer leur art respectif dans plusieurs domaines, particulièrement dans les métiers traditionnels connus depuis toujours, comme la poterie traditionnelle, le tissage, l’habit traditionnel…

«Nous allons doter ces ateliers du matériel et de machines nécessaires pour chaque métier, à l’instar des fours et tours pour la poterie, des métiers à tisser pour le tissage de burnous et tapis traditionnels, des machines de confection pour les habits…

Ceci dit et en plus du financement qui proviendra des cotisations et autres dons des nôtres, nous solliciterons l’aide des collectivités locales et des autorités en charge de l’insertion dans le monde du travail pour donner le maximum de chance de réussite à ses femmes dont la dextérité des mains et le savoir-faire sont connus et reconnus. Notre action se situe dans un double objectif en ce sens que ses femmes au foyer pourront s’occuper et participer au budget de la famille par la commercialisation de leurs produits », nous apprendra un membre du comité de village d’Issoubaken.

Ce dernier nous indiquera, par ailleurs, que leur action vient en palliatif au manque d’égards manifesté par les pouvoirs publics en direction de la femme rurale, vu qu’aucune initiative n’a été enregistrée jusqu’à présent dans ce sens. Par ailleurs, il est intéressant de mentionner que les villageois d’Isssoubaken, bien encadrés par le comité de village et l’association Yennayer et à coté de cette action qu’ils envisagent de lancer bientôt, d’autres réalisations, exclusivement le fruit de leurs efforts et finances, ont été ou sont en cours d’accomplissement.

L’une des plus visibles d’entre ces dernières en est cette bâtisse de deux étages construite au milieu du village et qui fait office à la fois de mosquée, de siège pour l’association, de salle de réunion et d’espace de stockage pour le matériel destiné aux besoins des fêtes et rites funéraires. Ceci à côté d’une piste agricole longue de plus de 1500 m ceinturant le village du côté bas et qui permettra désormais le désenclavement des nombreuses et vastes oliveraies et débouchera sur une meilleure exploitation de cette activité qui représente une source de revenu non négligeable aux villageois.

Rabah A.