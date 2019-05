Des cimetières nettoyés

Des campagnes de nettoyage des cimetières sont lancées dans plusieurs villages de la daïra de Béni Douala, dans le but de donner un nouveau visage à ces endroits. Dans le village Tizi n’Tlakht, dans la commune d’Ait Mahmoud, un rendez-vous est donné chaque week-end afin de nettoyer le cimetière du village. Des groupes se sont formés pour procéder au ramassage des déchets ménagers (bouteilles, sachets, cannettes) et pour réhabiliter les tombes dégradées.

Une opération de désherbages et ramassage d’ordures des deux cimetières du village Taourirt Moussa a été effectuée ce vendredi par les citoyens qui ont mis tous les moyens dont ils disposent afin de mener à bien cette tâche. Un groupe de volontaires, armés de faucilles, de sécateurs ou d’ébrancheurs ont coupé les herbes folles qui couvraient les tombes, taillé la végétation qui longe les allées des cimetières et ont réparé les clôtures de ces lieux de repos éternel. D’autres ont mis à la disposition du village leurs camions pour évacuer les déchets, les herbes et les branchages.

«À l’approche de la fête de l’aïd, des actions similaires sont toujours faites dans notre bourg. Seulement, il faudra que ceux qui habitent en dehors du village, à Tizi-Ouzou ou à Alger, viennent participer à ces journées de volontariat», notera un membre du comité. Ces actions montrent qu’il s’agit là d’une tradition bien ancrée dans les us et coutumes de la région de Tala Khellil, dans la commune de Béni Douala. Cette année, il y a un fait nouveau à signaler : des femmes du village ont également participé à l’embellissement des façades des clôtures du cimetière du village et elles ont procédé au nettoyage de tous ses alentours en éliminant les déchets.

Lyes Mechouek