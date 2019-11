Des couffins alimentaires à distribuer

Le Comité local du Croissant-Rouge algérien (CRA) de Draâ Ben Khedda est en pleine préparation du couffin de la saison hivernale. C’est ce qu’a indiqué Hicham Oukrine, son président. Il a ajouté dans ce sens : «Le CRA de Draâ Ben Khedda essaye de rester aux côtés des familles nécessiteuses. Nous répondons à l’appel des sinistrés et autres citoyennes et citoyens en détresse. Mais étant donné la situation actuelle du pays, en général, et de la région, en particulier, le nombre de couffins alimentaires est très limité, cette année.

A cet effet, nous comptons distribuer 200 couffins, au niveau des quatre communes de la daïra, avec un quota supplémentaire pour la commune de Draâ Ben Khedda, où nous avons recensé une soixantaine de familles nécessiteuses.» Pour ce qui est des couffins à distribuer, il est d’une valeur de 2 500 DA, et contient des produits nécessaires à la consommation comme le café, sucre, thé, pâtes,…». Il est utile de rappeler que la distribution de ces couffins se fera entre le 25 et 30 décembre 2019. D’autre part, en ce qui concerne la formation de secouriste, M. Oukrine a annoncé : «Elle nous tient à cœur et cette année, elle sera accélérée et va durer trois jours.

A la fin, des attestations seront distribuées aux secouristes, signées par mes soins, contrairement aux années précédentes, où c’était le président du Comité de wilaya qui s’en chargeait.» Quant aux tarifs, notre interlocuteur a tenu à apporter la précision suivante : «Les tarifs pour le large public sont estimés à 2 200 DA et ceux spécial étudiant à 1 300 DA. Le formateur recevra aussi une marge pour ses efforts. Cette formation débutera entre le 10 et le 15 décembre 2019, sauf imprévu !»

M A Tadjer