Des entrepreneurs grondent !

Des chefs d’entreprises, ayant des projets dans la commune de Yatafen relevant de la daïra de Béni Yenni, se sont réunis dernièrement pour décider des actions à mener pour que leur situation soit débloquée au niveau de la recette des contributions de Béni Yenni et de la

comptabilité de la mairie de Yatafen. La réunion qu’ils ont tenue a abouti à adresser une requête à la Cheffe de daïra de Béni Yenni.

En effet, dans la requête envoyée, on peut lire : «Depuis maintenant près d’une année durant, nous ne cessons de vivre des blocages au niveau de la recette des contributions de Béni Yenni et au niveau de la comptabilité de Yatafen». La réunion provoquée a été l’occasion pour débattre, selon ces chefs d’entreprises, de leur souci majeur qui serait le blocage de leurs factures par la responsable de la recette des contributions ainsi que par le comptable de la commune de Yatafen, problème qui dure depuis maintenant près d’une année. Rappelons que les fonctionnaires de la mairie de Yatafen ont débrayé pour dénoncer, eux aussi, la gestion du service comptabilité de leur mairie et la recette des contributions de Béni Yenni.

«Comment expliquer qu’une facture fasse le va-et-vient entre la mairie de Yatafen et la recette de Béni Yenni plusieurs fois pendant 3 à 4 mois», fulmine un entrepreneur. Ainsi et toujours d’après ces mêmes chefs d’entreprises, il n’y aurait pas que la commune de Yattafen qui se plaint de la recette, mais les trois commune de la daïra. Selon notre interlocuteur, d’octobre 2018 à juin ou juillet 2019, seule une facture aurait été mandatée par la recette. Les entrepreneurs se plaignent aussi du délai très long que mettent ces deux responsables pour contrôler et mandater leurs factures, ainsi que le rejet des mandats pour des motifs incompréhensibles.

M. A. B.