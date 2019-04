Des poteaux électriques dangereux

Les habitants d’Aït Chelmoune, à 5 km à l’Ouest du chef-lieu communal de Tadmaït, s’alarment et alertent du danger de l’inclinaison et la vétusté d’environ une dizaine de poteaux électriques. Les villageois diront avoir interpellé à ce sujet toutes les autorités locales et les services concernés depuis plusieurs années, a-t-on appris sur place. «Les autorités locales ont été interpellées à plusieurs reprises en vue de prendre les mesures adéquates, mais sans résultat.

Cette situation menace à ce jour la vie des villageois, plus particulièrement les riverains», s’inquiète Ali, l’un des habitants de la localité. Et d’ajouter : «Les membres du comité de village ont également informé à maintes fois les services concernés de la Sonelgaz de Draâ Ben-Khedda, mais là encore, aucune prise en charge ne s’en est suivie. J’interpelle, encore une fois, les responsables concernés à agir en urgence pour épargner aux villageois le risque d’incendie et d’électrocution qui pèse sur eux».

Selon les témoignages d’autres citoyens rencontrés sur les lieux, toute la localité vit en permanence dans l’angoisse qu’un drame ne survienne : «Cela fait des années que nous attendons une solution à ce calvaire, mais en vain. Eu égard au degré du danger, les riverains vivent la peur au ventre. Plusieurs poteaux électriques sont inclinés et risquent de provoquer un sinistre à la moindre tempête de vent», dira un autre résident de la bourgade.

Et de poursuivre : «Au moindre souffle du vent, les poteaux, vétustes, s’inclinent dangereusement sous le poids des câbles, déjà trop bas. Ils risquent de céder à tout moment. Il faut que les services de la SDC effectuent des vérifications régulièrement, sans quoi les conséquences seront fâcheuses !». «Un membre de l’exécutif à l’APC nous a promis de trouver une solution à notre situation, mais, là encore, rien. Le temps passe et notre problème persiste», regrette un délégué du village.

Rachid Aissiou