Des projets en souffrance relancés

Des projets, en souffrance depuis plusieurs années, viennent d’être relancés par l’APC d’Aït Yahia. Financées sur le budget de la wilaya, certaines opérations datent de 2012, à l’image du bétonnage du chemin vicinal du village Aït Zir, et de la réalisation des issues de passage des cinquante logements sis au chef-lieu.

Débloquées en 2014, les cagnottes destinées à l’aménagement du cimetière du village Aït Hichem, du mur de soutènement au hameau de Koukou et à la réparation du chemin d’Igoufaf ne seront utilisées qu’à partir des prochains jours. Par ailleurs, il faut noter qu’en 2016, Aït Ziri et Aït Hichem avaient bénéficié, respectivement, de la réalisation d’un mur de soutènement au niveau de la piste menant au premier village cité et de l’achèvement de l’aménagement du cimetière du second.

Ce ne sont, en réalité, pas moins de treize projets importants pour les villageois d’Aït Yahia qui sommeillaient dans les tiroirs, avant qu’ils ne soient mis à jour ces derniers jours. On cite pêle-mêle l’achèvement du musée de Tagwnits, le monument d’Igoures ou encore l’acquisition du matériel biométrique pour la mairie.

Des entreprises ont été retenues il y a quelques jours pour la réalisation de tous ces projets, dont les chantiers seront ouverts incessamment, dit-on au siège de l’APC d’Aït Yahia. Ce qui ne pourra que réjouir la population qui ne cesse de demander sa part de développement, surtout que les PCD alloués aux communes ne suffisent plus pour faire face aux besoins.

Notons que dans le cadre des PCD 2019, la commune d’Aït Yahia a retenu treize projets pour ses villages, dont le bétonnage des routes, des murs de soutènement et autres aménagements.

