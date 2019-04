Des travaux qui traînent depuis 2015

Le taux de couverture en gaz naturel au niveau de la commune de Tirmitine a atteint les 80%. Toutefois, les villages Zerouda et Ibahlal, totalisant plus de 700 foyers, attendent toujours ce combustible.

En effet, pas moins que 700 foyers au niveau des villages de Zerouda et Ibahlal attendent encore d’être branchés au réseau du gaz naturel: «Nous attendions ce combustible depuis 4 ans. Nos habitations ne jouissent pas du gaz naturel, nous continuons de souffrir de la rareté et de la cherté des bonbonnes de gaz butane. Nous vivons toujours à l’ancienne et continuons toujours de subir les affres du froid hivernal qui caractérise notre région.

Les travaux de raccordement confiés à une entreprise traînent en longueur depuis 2015. C’est à se demander qu’attendent les responsables concernés pour sommer l’entreprise de renforcer ses effectifs en vue de terminer les travaux et enfin nous faire parvenir cette commodité. C’est un laisser-aller caractérisé. Sinon comment expliqué ce retard de plus de trois ans car le délai initial était fixé à moins d’une année», ont déploré plusieurs villageois d’Ibehlal et de Zerouda.

Pour sa part, le P/APC de Tirmitine questionné à ce sujet a confirmé : «En effet, les travaux de raccordement des villages de Zerouda et d’Ibehlal traînent en longueur depuis 2015 date à laquelle l’entreprise a reçu son ordre de service d’entamer les travaux (ODS). Le délai de réalisation était alors de11 mois. Hélas ! Quatre ans après, les travaux ne sont pas achevés à cause de la défaillance de l’entreprise et la complicité de la Sonelgaz. Nous interpellons la Sonelgaz afin d’intervenir auprès de l’entreprise pour la sommer de renforcer ses effectifs en vue d’accélérer les travaux.

Det énorme retard est intolérable et prive une partie de notre population de jouir des bienfaits du gaz naturel». À signaler que dans cette partie de la wilaya, les hivers sont rigoureux, le froid y sévit à partir de novembre et perdure jusqu’au mois de mars. La neige s’invite en décembre et en janvier pour corser l’addition et compliquer la vie aux villageois. Il est tout indiqué de mettre les bouchées doubles pour faire parvenir le gaz naturel à l’ensemble des foyers en attente.

À rappeler que le taux de couverture de la wilaya de Tizi Ouzou en gaz naturel est de 85 %, mais il reste encore des localités à l’instar d’Ait Yahia Moussa, Ait Ergane(Agouni Gueghrane), Agouni Fourou (Ait Toudert) et les villages des Ouadhias en plus des communes d’Ait Chafaa, Zekri et Akarou qui attendent patiemment l’arrivée de ce combustible ô combien indispensable à la vie en haute montagne.

Hocine T.