Des vêtements pour les nécessiteux

La nouvelle association de bienfaisance Arach El-Khir de la wilaya de Tizi-Ouzou a lancé, depuis le début de la semaine dernière, une campagne de distribution de vêtements aux familles nécessiteuses de la région de Tadmaït. En effet, cette opération de solidarité s’inscrit dans le cadre des activités de bienfaisance menées par les membres de cette association.

«Ce lot de vêtements contribuera à protéger les bénéficiaires du froid, surtout que la saison hivernale vient juste de commencer», apprend-on des organisateurs de cette action sociale. L’opération a touché plusieurs dizaines de nécessiteux à travers les quartiers et les villages de la commune de Tadmaït.

De son côté, le président de cette organisation à caractère sociale, Aziz Hansal, indique: «Nous avons distribué dans la discrétion la plus totale des vêtements pour enfants, hommes et femmes afin d’apporter assistance et aide concrète aux personnes diminuées. L’opération a été un véritable succès. Les bénévoles de l’association ont ainsi pu faire une distribution de pulls, vestes, manteaux, duvets. Bref, de quoi affronter un peu plus facilement l’hiver.

L’initiative a été appréciée et Arach El-Khir a prouvé, une nouvelle fois, sa capacité à s’investir envers les personnes les plus fragiles. Comme l’opération a vraiment fonctionné, on va continuer à distribuer ce qui reste dans les semaines à venir». Pour conclure, notre interlocuteur dira: «Je remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette opération et nous sommes volontaires à mener d’autres nouvelles actions envers les nécessiteux».

Rachid Aissiou