Du gaz naturel pour deux autres villages

Les citoyens du village Ait Aissa Ouziane de Maâtkas déclarent que leurs foyers seront bientôt dotés du gaz naturel. Selon eux, le branchement des nombreuses maisons de ce secteur important de la localité, qui renferme plusieurs villages et hameaux, sera entamé par les villages d’Ait Ifrek et d’Ait Ahmed Ifrek pour ensuite se généraliser à tous les autres, à savoir Ait Hlima, Tizi-Menous, Akham Nehmed, Iazithene etc.

«Cela rentre dans le cadre de la réalisation de la deuxième tranche de ce projet destiné à l’alimentation de tous les foyers de la daïra en gaz naturel. Il est utile de rappeler que la conduite de transport est achevée depuis déjà un bon bout de temps et qu’il ne manque qu’un petit tronçon d’une centaine de mètres pour couvrir l’ensemble des villages concernés par cette deuxième phase.

Les citoyens sont appelés à prévoir les niches pour les compteurs et effectuer les installations et les travaux nécessaires», a dit à cet effet un fonctionnaire de la Sonelgaz au fait des détails du projet. Quant aux citoyens de ce verseau de la commune, ils se disent très heureux de cette nouvelle, eux qui souffrent énormément par rapport à ce volet en utilisant de la bonbonne de gaz avec tout ce que cela «charrie» comme difficultés et désagréments.

Les problèmes sont particulièrement ressentis en hiver, notamment lors des fréquentes chutes de neige et du froid glacial, où celle-ci se fait rare et objet de spéculation de la part de quelques commerçants et citoyens véreux. Pour rappel, ce projet de grande utilité pour la région a été lancé en 2012 dans le cadre du programme du président de la République mais il n’a connu un début de réalisation que deux ans auparavant, pour cause d’opposition des citoyens de certains villages.

Alors que les canalisations internes ont été réalisées pour une bonne partie des deux communes de la daïra, celle du transport venant de la région de Béni –Zmenzer a été bloquée par les habitants des villages d’Agouni Boufal et d’Ait Izid qui ont exigé que leurs foyers soient les premiers bénéficiaires du projet, n’étant pas prévus dans la première tranche de celui-ci.

La situation n’a pu être débloquée qu’avec l’intervention de la coordination des comités de villages de toute la daïra qui ont épaulé les autorités et les élus locaux, en ramenant à la sagesse les contestataires, dont les foyers ont pu être branchés au même titre que les autres villages bénéficiaires de la première tranche du projet.

