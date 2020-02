En attente de réception définitive

Le stade communal a été homologué, mais sa réception définitive tarde à se faire.

«Depuis son engazonnement, on constate un regain d’intérêt pour le sport dans la commune. En plus des jeunes du CSA/ Athlétic Club Aïn Zaouia, deux nouvelles écoles de football sont même nées», dira un membre du Club. Cependant, élèves comme cadres de ces écoles et du club attendent toujours que les travaux restants soient livrés. «Il manque encore la chaudière parce que le gaz n’est pas encore branché. Il y aussi un handicap majeur, l’éclairage public. Comme les journées sont courtes et que la plupart des jeunes sportifs sont des écoliers, des collégiens ou des lycéens, ce n’est pas facile de programmer des entraînements à partir de dix-huit heures», expliquera un autre cadre sportif. Il est à rappeler que si l’équipe séniors n’a pas été engagée depuis maintenant deux saisons, c’est surtout à cause de l’inexistence d’une structure sportive adéquate et du manque de moyens notamment financiers. «Nous avions souffert lorsque nous jouions à Boghni ou encore à Frikat. Nous avons préféré n’engager que les petites catégories. Mais, nous espérons reprendre avec la compétition dès la saison prochaine si toutes les conditions sont réunies», dira encore notre premier interlocuteur.

Par ailleurs, les associations sportives de la commune se plaignent aussi du manque de subventions. «Imaginez que l’APC ne nous a accordé qu’une subvention de 12 millions de centimes. Est-ce qu’on peut vraiment faire fonctionner un CSA de plus de 120 athlètes avec cette somme ?», s’interrogera un autre membre du CSA. Pour le moment, avoueront tous nos interlocuteurs, ces écoles de football ne fonctionnent qu’avec les cotisations et les quelques dons d’entreprises locales et de commerçants. Pourtant, Aïn Zaouia est depuis des années une véritable pépinière de joueurs qui ont fait les beaux jours de grandes équipes telles que la JSK et l’USM Blida. Et l’on espère que les subventions accordées aux associations sportives soient augmentées, «pour donner la chance aux clubs des divisions inférieures de reprendre le championnat car un bon nombre d’entre eux a déjà mis la clé sous le paillasson dans ce versant sud de la wilaya», a-t-on encore indiqué. On citera l’AS Imazgharen (Frikat), l’O M’Kira et bien d’autres. Soulignons par ailleurs que tous les terrains communaux ont été engazonnés à l’exception de celui de M’Kira qui attend toujours le lancement des travaux bien que le projet soit inscrit.

Amar Ouramdane